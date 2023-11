''De tendens dat steeds meer jongeren radicaliseren is verontrustend'', dat zegt gerechtspsychiater Lieve Dams uit Heusden-Zolder. Gisteren nog werd een jong koppel opgepakt na huiszoekingen in Diepenbeek. Een 23-jarige man en zijn 21-jarige vriendin worden verdacht van deel te hebben genomen aan de activiteiten van een terroristische groep. Volgens het federaal parket werden er in Diepenbeek nazivlaggen aangetroffen en ook materialen om pijpbommen of molotovcocktails te maken. De 23-jarige man is verder aangehouden door de onderzoeksrechter. Zijn vriendin is vrij onder strikte voorwaarden.