Warmste dag van het jaar

Het afval van de 200 appartementen in de Marie Curiestraat in Hasselt, is vanmorgen dan toch opgehaald. In onze nieuwsuitzending deden enkele bewoners hun beklag over het feit dat de vuilniszakken al meer dan een week op straat bleven liggen. Door de rioleringswerken in hun buurt, raakten de huisvuilophalers niet tot bij hun deur. De buurtbewoners belden elke dag met de stad en met afvalintercommunale Limburg.net. Maar de zaak raakte niet opgelost. Vanmorgen is de vuilniskar dan toch tot op het einde van de straat geraakt. De buurtbewoners kunnen terug opgelucht ademhalen, de vuilniszakken zijn eindelijk verdwenen. Een uitgebreide reportage kan je vanmiddag in het TVL-nieuws bekijken.