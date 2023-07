- Wim Dries is kandidaat om zichzelf op te volgen als burgemeester in Genk. Bij de gemeenteraadsverkiezingen trekt hij de CD&V-lijst. Dat maakt hij bekend in het TVL Middagnieuws - Niemand zal in Limburg een uur moeten rijden naar een huisarts van wacht. Dat zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in een reactie op parlementaire vragen over de hervorming van de wachtdiensten - De Kroningsfeesten in Tongeren zijn zondag exclusief te zien op TV Limburg. Morgen komt koningin Mathilde naar Tongeren voor het avondspel. - In Hasselt is de parkzone aan de Kanaalkom officieel geopend. Het wordt een nieuwe trekpleister aan de Blauwe Boulevard waar allerhande evenementen kunnen plaatsvinden - En een student uit Bocholt ontwikkelt een app voor mensen die lastig gevallen worden of zich onveilig voelen op straat. Vrienden kunnen helpen of de politie verwittigen