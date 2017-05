Wat draag je best op een mondeling examen?

Knozelen, knutten of knijten. U heeft er misschien al van gehoord en wellicht ook al ooit last van gehad. Knijten zijn de bijna onzichtbare mugjes die in de avonduren plaatselijk voor heel wat last kunnen zorgen. Ze zijn niet te verwarren met de bekende dondervliegjes. Door het goede weer van de afgelopen weken steken ze massaal de kop op in onze provincie.