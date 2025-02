Wat een weekend voor actrice Daphne Agten: eerst een Ensor, dan een Kastaar

In Pelt hebben verschillende horecazaken vandaag een gratis toegankelijkheidsonderzoek gekregen om te bekijken welke fysieke obstakels in hun zaak mensen kunnen belemmeren. Dat kan gaan van opstapjes aan de ingang, tot te kleine deuren voor rolstoelen of kinderwagens, maar ook menukaarten of betaalmogelijkheden die moeilijk zijn voor mensen met een visuele beperking. De horecazaken krijgen nu een rapport met voorgestelde aanpassingen die ze kunnen doen. Alle toegankelijke zaken worden daarna opgenomen in de On Wheels app, die over gans Vlaanderen een overzicht geeft van de toegankelijkeheid van horecazaken.