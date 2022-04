- Al te veel ouders laten hun kinderen op een onveilige en onwettige manier meerijden in hun auto. Dat blijkt uit politiecontroles die onze redactie kon meevolgen.- In Overpelt duikt een extreem giftige adder op. Eén beet kan dodelijk zijn en er is geen tegengif. De slang wordt voorlopig opgevangen in het Natuurhulpcentum in Oudsbergen.- Er zullen in Oekraïne nog meer bloedbaden aan het licht komen zoals dat van Boetsja. Dat zegt de Limburgse militaire expert kolonel Roger Housen.- Het is geen weer om buiten te spelen en daarom zijn binnenactiviteiten razend populair in de eerste week van de paasvakantie. Voor het KinderRijck in Bilzen is het regenweer een opsteker na de miserie tijdens de coronacrisis.- En een paaskamp voor kinderen met de ontwikkelingsstoornis dyspraxie is tegelijkertijd een fijne vakantie en een universitair onderzoek bij de Universiteit Hasselt.