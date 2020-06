Wat is er van de Sport? Aflevering 3: Hockeyclub Hasselt Stix

In onze reeks "Wat is er van de Sport?", waarin we naar de gevolgen van de coronacrisis bij de Limburgse sportclubs peilen, trekken we vandaag naar het handbal. Regerend landskampioen Achilles Bocholt was in volle voorbereiding op de Final 4 van de Beneleague toen de lockdown inging. Het handbalseizoen zat er plots op. Dus ook geen bekerfinale en geen vol huis bij de titelfinales. De financiële impact is groot, maar de Damburgers maken zich sterk dat ze mits een gezamenlijke inspanning, de toekomst van de club kunnen veiligstellen.