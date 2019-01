Wat is fake news en wat niet? Kinderen volgen redactiekamp tijdens Kerstvakantie

In Pelt is vanmiddag de Ursulinenstraat feestelijk ingehuldigd. Het is één van de 55 straten die na de fusie van naam moesten veranderen. De vroegere Kloosterstraat in Overpelt werd vernoemd naar de zusters die er jarenlang verbleven in het klooster. WICO Campus Mater Dei en vrije basisschool De Linde, die zich in de straat bevinden, organiseerden het straatfeest. En daar mochten de zusters Ursulinen uiteraard niet bij ontbreken.