Hogeschool PXL en TV Limburg First voters peiling in Vlaanderen Verkiezingen Vlaams parlement 9 juni 20241 op 4 first voters stemt op Vlaams Belang Groen, N-VA en PVDA scoren goed tot uitstekend CD&V, Vooruit en Open VLD komen niet aan de bak bij jongerenAls er vandaag verkiezingen zouden zijn voor het Vlaams parlement, dan stemt 1 op 4 jongeren (24,9 procent) voor Het Vlaams Belang. Dat blijkt uit een groots opgezette peiling bij Vlaamse jongeren tussen 18 en 22 in opdracht van Hogeschool PXL en TV Limburg. Het gaat in Vlaanderen om een grote kiesintentiemeting bij 1085 first voters, jongeren die voor het eerst deelnemen aan verkiezingen. En het is de eerste peiling naar het stemgedrag bij jongeren in de aanloop naar de verkiezingen voor het Vlaams parlement in juni. Opvallend is dat Groen in deze peiling met 17,7 procent de op één na grootste partij is voor N-VA (15,8 procent) en PVDA (13,2 procent). Nog opvallend: CD&V (10,0 procent), Vooruit (9,8 procent) en Open VLD (7,6 procent) vinden geen aansluiting bij jongeren tussen 18 en 22 jaar. Beste en slechtste politici van Vlaanderen De pop poll van populairste politici wordt aangevoerd door Bart de Wever (N-VA), gevolgd door Jos D’Haese (PVDA), Alexander De Croo (Open VLD) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang). Opvallend: Tom Van Grieken scoort met 13 procent een vierde plaats bij de beste politici, terwijl 1 op 4 jongeren (25 procent) hem de slechtste politicus vindt. Nog een uitschieter is Conner Rousseau (Vooruit): 7 procent van de first voters vindt hem de allerbeste politicus, 16 procent vindt hem de allerslechtste. (Volledige lijst zie hierboven) Beste en slechtste politici van Limburg In Limburg is Zuhal Demir met voorsprong de populairste politicus (23 procent). Opvallende tweede is Wouter Beke (13 procent) voor de andere Limburgse excellenties Lydia Peeters (10 procent) en Jo Brouns (7 procent). De vraag naar beste en slechtste politicus van Limburg werd voorgelegd aan een apart panel van Limburgse first voters tussen 18 en 22 jaar. (Volledige lijst zie hierboven) Interesse /vertrouwen Uit de peiling blijkt dat een meerderheid van de jongeren wel degelijk interesse heeft in de politiek. 16 procent vindt politiek heel interessant, 41 procent eerder wel interessant. Daartegenover staat dat liefst 71 procent van de respondenten weinig (62 procent) of geen (9 procent) vertrouwen heeft in de politiek. Hulp stemkeuze Alle respondenten zullen op 9 juni voor het eerst gaan stemmen bij de verkiezingen voor het Vlaams parlement. Op de vraag wie hen helpt bij hun stemkeuze (meerdere antwoorden mogelijk) zegt 44 procent dat de ouders hen helpen. Sociale media (43 procent) en vrienden (38 procent) maken de top 3 vol. Jongeren laten zich verder helpen bij hun stemkeuze door televisie (30 procent), school (23 procent), kranten (22 procent), radio (14 procent), bekende personen (7 procent) of andere (3 procent). 13 procent van de respondenten zegt dat ze zich door niemand laten helpen. Over deze peiling De kiesintentiemeting is in Vlaanderen uitgevoerd door het onderzoeksbureau Indiville in opdracht van de opleiding Journalistiek van Hogeschool PXL en TV Limburg. Er werd via een gesloten steekproef gepeild naar de kiesintenties van 1085 stemgerechtigde Vlaamse jongeren van 18 tot 22 die in juni 2024 voor het eerst gaan stemmen voor het Vlaams parlement. Het onderzoek liep in de periode van 20 december 2023 tot 22 januari 2024. Hogeschool PXL en TV Limburg hebben samen deze peiling laten uitvoeren omdat er tot vandaag weinig geweten is over het stemgedrag van meer dan een half miljoen first voters tussen 18 en 22 jaar. Deze jongeren zullen naar verwachting een belangrijke impact hebben op de kiesresultaten. Hogeschool PXL en TV Limburg organiseren op 27 februari naar aanleiding van deze resultaten een groot verkiezingsdebat. Ze willen daarmee jonge mensen die voor het eerst deelnemen aan de verkiezingen informeren en hen de kans geven een doordachte stem uit te brengen.