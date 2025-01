Wat met de drie Limburgse vestigingen van Lunch Garden bij nakend faillissement?

Volgende week maandag legt Donald Trump voor de tweede keer de eed af als president van de Verenigde Staten. Vorige week zag u al op TVL dat acht op tien Limburgse ondernemers vrezen voor een negatieve impact op de economie in onze provincie. Reikt de hand van Trump echt tot in Limburg en wat moeten we daar dan van verwachten? We zoeken het uit in een nieuwe TVL-reeks De Hand van Trump in Limburg. Vandaag in deel 1: een waarschuwing van expert internationale relaties Jonathan Holslag.