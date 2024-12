Wat schaft de pot op kerstavond? Toprestaurants volgeboekt

We krijgen ook dit jaar geen witte kerst. Op kerstdag zal het niet sneeuwen. Officieel - en dan gaat het over Ukkel - is een witte kerst al van 2010 geleden. En de kans is groot dat we ook volgend jaar geen sneeuw zien als we thuis Kerstmis vieren. Meteorologen zeggen dat de kansen keren vanaf 2050. Onze weerman Michel Nulens trotseerde toch even de sneeuw in hartje Hasselt.