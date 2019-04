Watermolen in Halen draait na 60 jaar weer

TV Limburg viert vandaag zijn 25ste verjaardag. Dat is uiteraard voor een belangrijk deel te danken aan onze journalisten en aan iedereen die voor TVL werkt of ooit gewerkt heeft. Maar het is nog veel meer te danken aan alle Limburgers, aan de kijkers van TV Limburg. Want wars van alle mediatrends gaan de kijkcijfers van TV Limburg het ene na het andere jaar in stijgende lijn. Jullie zijn een groep die nog altijd groter wordt. En daar zijn wij hier bij TV Limburg bijzonder trots op. Deze week doken we het archief in voor een reportagereeks over mooie momenten. We eindigen vandaag met een terugblik op 25 jaar extra live uitzendingen op TV Limburg.