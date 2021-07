WATEROVERLAST: Chaos op N80, vijftigtal straten afgesloten in Hasselt

Momenteel is in Limburg crisisoverleg bezig over de verschillende kerkdorpen die langs de Maas en het Albertkanaal liggen. Vanwege het toenemende risico op overstroming van de Maas wordt vanavond al gestart met de vrijwillige evacuatie van de inwoners van Kotem, Meeswijk, Leut en Vucht-dorp. De crisiscel dringt daar op aan. Aan bewoners wordt gevraagd om voor hun veiligheid te zorgen en naar een veilig onderkomen bij vrienden of familie te gaan. Mensen krijgen ook deze tips mee wanneer zij hun woning zouden verlaten: berg waardevolle spullen veilig en hoog op, schakel gas en elektriciteit uit en help kwetsbare buren en ouderen met evacueren. Omdat er ook een risico bestaat dat het Albertkanaal buiten zijn oevers treedt, wordt ook bekeken wat er in Kanne bij Riemst moet gebeuren. Dit advies wordt deze avond verder besproken met de provinciale crisiscel waar al dan niet besloten wordt tot een dwingend bevel tot evacuatie.