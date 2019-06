Nieuws Wateroverlast in Sint-Truiden zorgt voor heel wat discussie

Groot-Gelmen is gisterenavond een tweede keer getroffen door een modderstroom na een nieuw onweer. De brandweer was pas klaar met de opruiming van de wolkbreuk in de namiddag. Dit keer liep het wachtbekken wel gedeeltelijk vol. Bij het eerste onweer was dat niet het geval. De politieke discussie is losgebarsten. Burgemeester Veerle Heeren kwam ter plaatse en vraagt geduld. Ze zegt dat niets opgewassen is tegen dit natuurgeweld. Een drone brengt alle waterschade op het hele grondgebied van Sint-Truiden in kaart.