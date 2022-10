Watertekort bij verwoestende brand schrijnwerkerij in As

De voorbije nacht is er een zwaar ongeval gebeurd in Lanaken. Een auto belandde er tegen een boom. Het ongeval gebeurde rond 4.30 uur in een bocht op de Bessemerstraat in Lanaken vlakbij de Maastrichterstraat. De klap was enorm. De wagen is volledig vernield. De bestuurder is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is voorlopig niks bekend. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.