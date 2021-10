Waterweg installeert enorme schroeven voor waterkrachtcentrale op het Albertkanaal

- In Diepenbeek reageren buurtbewoners verbolgen nadat een 67-jarige fietser verongelukt onder een vrachtwagen. Inwoners van Diepenbeek klagen de gevaarlijke verkeerssituaties herhaaldelijk aan bij het gemeentebestuur. - Het aantal coronabesmettingen bij Limburgse leerkrachten is in één week tijd verviervoudigd. Dat blijkt uit cijfers van het CLB die onze redactie kon inkijken.- Maar ook bij leerlingen piekt het aantal besmettingen als nooit tevoren. In meer en meer scholen is er nog nauwelijks sprake van normaal onderwijs. De Sint-Lutgartschool in Tongeren roept op om kinderen onder 12 jaar te vaccineren.- Na zijn werkbezoek aan Essers in Genk zoekt koning Filip in Denemarken oplossingen voor de problemen op onze arbeidsmarkt. - En in het bekervoetbal stunt Lommel tegen Charleroi. Racing Genk is opgelucht na een 0 - 6 overwinning op het veld van Winkel Sport.