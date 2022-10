- Een 28-jarige voetganger komt om het leven na een aanrijding in Pelt. De bestuurder die vluchtmisdrijf pleegde, is intussen gearresteerd. Hij testte positief op verdovende middelen. - In Houthalen-Helchteren is vannacht een nieuwe fietsbrug ingehesen. Die moet ervoor zorgen dat fietsers veilig de noord-zuid kunnen oversteken. - De beste vegan burgers van de Benelux vind je in Genk. Althans volgens de jury van Best Burger Benelux. De Genkse zaak won een wedstrijd waar 450 horecazaken aan deelnamen. - En in Hasselt kon je over de koppen lopen door de Jeneverfeesten, gisteren zakten al 65.000 mensen af naar de provinciehoofdplaats. Vandaag zorgde het mooie weer voor een nog grotere opkomst.