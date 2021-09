Voor of tegen vuurwerk. Lanaken organiseert een referendum waarbij de vraag voorligt of vuurwerk moet kunnen op oudejaarsavond. In het andere geval komt er een totaalverbod. In Vlaanderen was er tot voor kort een algemeen verbod op het afsteken van vuurwerk. Maar dat is door het grondwettelijk hof vernietigd. In Lanaken, dicht tegen de Nederlandse grens, waar vuurwerk een traditie is met carnaval en op oudejaarsavond, mag de bevolking zich daarover uitspreken. De stemming verloopt digitaal op het platform 'De Stem van L'.