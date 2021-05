Bijna 2 op de 3 winkelbedienden maakt zich sinds de start van de coronacrisis grotere zorgen over zijn of haar job in de retail. Ook de stijgende polyvalentie, agressie in de winkels en flexibiliteit qua filiaal baart het winkelpersoneel zorgen. Dat zijn de opvallendste conclusies uit een grote bevraging die ACV Puls organiseerde. "Dat 70% niet tevreden is over het loon mag niet verwonderen", weet Kristel Van Damme, sectorverantwoordelijke bij ACV Puls. "De lonen in de sector zijn al historisch laag maar ze zijn sinds de start van de coronacrisis en alle bijhorende schouderklopjes ook (nog) niet gestegen. Maar liefst 98% van de ondervraagden wil dan ook dat er een grotere stijging dan O,4% moet bereikt worden met de sectoronderhandelingen." De winkelbedienden zijn bezorgd dat ze hun job verliezen door de coronacrisis. "Er zijn al slachtoffers gevallen in de retail zoals E5 mode, Pimkie of Megaworld en onze vrees is dat er nog volgen. Deze onzekerheid zien we ook terug in de cijfers waarbij het grootste deel zich zorgen maakt over van zijn of haar job", weet Van Damme. Polyvalentie en coronabesmettingenMeer dan de helft van de winkelbedienden geeft aan dat ze polyvalenter moeten werken sinds de start de coronacrisis. "We zien dat dit voor extra stress zorgt op de werkvloer, bovendien zien we ook een stijging van het aantal uurroosters dat niet op tijd wordt uitgehangen en een deel van het winkelpersoneel dat zich nog steeds onveilig voelt op de werkvloer", aldus Van Damme.Opvallend cijfer: meer dan de helft van de ondervraagden zegt te worden ingeschakeld in andere filialen indien nodig. "En net door die polyvalentie, stijgt de kans fors op coronabesmettingen. Zo weten we dat er winkels zijn waar personeel wordt overgebracht om in te vallen voor coronazieken, zonder dat ze daarbij op de hoogte worden gesteld. Onvoorstelbaar," aldus Van Damme. SectorhandelingenBovenstaande cijfers en de recente extreme gevallen van agressie, geven aan dat er nog veel werk is om het winkelpersoneel de waardigheid in de job te laten terugvinden. ACV Puls hoopt dan ook dat een degelijk sectorakkoord soelaas kan bieden. "Het is tijd voor échte erkenning als essentiële sector. We zien ook dat winkelpersoneel de aalmoesjes en schouderklopjes niet blijft pikken. Mensen beseffen heus wel dat ze meer waard zijn."