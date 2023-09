Paardenkliniek Equitom in Lummen mag zich het grootste ziekenhuis van zijn soort in Europa noemen na een investering van meer dan 16 miljoen euro. De site biedt plaats aan 150 gehospitaliseerde paarden. Vooral het nieuwe operatiekwartier is het paradepaardje van Equitom. De zaal is uitgerust met digitale schermen zodat de chirurg alle mogelijke beeldmateriaal en informatie tijdens de ingreep in realtime kan bekijken. Daarnaast kunnen ook buitenstaanders via een livestream de operatie meevolgen. Wij kregen een rondleiding in het gebouw van Equitom in Lummen.