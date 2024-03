Week na rellen: stroom van fake news en dreigberichten op sociale media blijft voor gespannen sfeer zorgen

- Een week na de rellen in Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren is de dreiging voor nieuwe incidenten nog niet weg. Volgens burgemeester Mario Borremans zullen de veiligheidsdiensten nog wekenlang verhoogd toezicht houden op gevoelige plaatsen. - We schakelden afgelopen nacht over op zomertijd. En dat blijft ook in Limburg voor gemengde reacties zorgen. - Het is Pasen en dus werden er in heel de provincie paaseieren geraapt. Niet enkel door kinderen, in Koersel konden ook honden op zoek gaan naar eieren. - En in Bilzen wordt de 90-jarige ex-brandweerman Albert gehuldigd door zijn voormalige collega's.