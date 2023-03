- De Universiteit Hasselt is diep geschokt door racistische reacties op een publicatiecampagne voor een infodag. Rector Bernard Vanheusden gaat de vertegenwoordiger van Vlaams Belang in de raad van bestuur daarop aanspreken.- Ervaringsdeskundigen starten zelf een schoolvervangend traject voor kinderen en jongeren met anorexia in Limburg. Die komen in crisisperiodes vaak op ellenlange wachtlijsten terecht.- Emilietta Chini overleed een halve dag na haar verdwijning. Dat blijkt uit de autopsie. Onderzoekers van de Universiteit Hasselt zeggen dat de helft van mensen met dementie buitenshuis gaat ronddwalen.- Eén dag na brandstichting is een frituur in Genk volledig in de as gelegd. De brand is veroorzaakt door een explosie.- En in de week van de vrijwilliger gaat onze journalist Margo aan de slag als steward bij Racing Genk.