Eén op de vier werkgevers laat zijn medewerkers volledig zelf kiezen of ze vanaf september thuis of op kantoor zullen werken. Dat blijkt uit de grote telewerkenquête van werkgeversorganisatie Voka Limburg en SD Worx. 60% van de respondenten stelt evenwel dat de aard van het werk zal bepalen of de medewerker op kantoor moet zijn. De grote terugkeer naar kantoor in september? Die zal in het ene bedrijf meer voelbaar zijn dan in het andere. In 84 procent van de bedrijven gaan medewerkers minstens een dag per week van thuis uit mogen werken. Eén op zeven bedrijven stelt dat de medewerkers zelfs vier of vijf dagen van thuis uit zullen kunnen werken. Maar 60 procent van de bedrijven geeft wel aan dat dit sterk afhankelijk is van het type job. “En dat is logisch”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg. “Thuiswerk heeft zeker zijn merites, maar blijft maatwerk. De situatie is anders in ieder bedrijf én voor iedere functie. Productiviteit blijft hiervoor de belangrijkste maatstaf.” Keuze bij de medewerkers Wat vooral opvalt, is dat één op de vier van de bevraagde werkgevers de keuze volledig bij de medewerker laat. Hij of zij kiest: ik kom vandaag naar kantoor, of ik werk van op afstand. “Flexibiliteit is een belangrijke factor om onze arbeidsmarkt beter te doen draaien. Onze ondernemers tonen nu alvast dat ze bereid zijn hier het voortouw in te nemen”, aldus Leten. “Het is nu aan de politiek om dit verder en breder te faciliteren. De onderhandelingen van dit najaar zijn dan ook cruciaal. We roepen alle partijen op om hun verantwoordelijkheid op te nemen en te gaan voor verregaande transformaties. Met grijze akkoorden komen er we niet langer.”