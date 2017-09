Weeral brand bij Stelimet in Genk

- De enorme toename van everzwijnen in onze provincie vormt een mogelijke bedreiging voor de economie. Wie intussen schade ondervindt door de ravage die de wilde varkens aanrichten aan gewassen of privétuinen, hoeft zo goed als zeker niet te rekenen op een schadevergoeding - De Lanakense Katrien Vandersanden is bij de aardbeving in Mexico ontsnapt aan het ergste. Ze probeert nu te helpen waar ze kan - De verkeerspolitie laat een hele dag lang een gekantelde vrachtwagen liggen naast de E314 in Houthalen. Het gaat om een uitzonderlijke voorzorgsmaatregel om nog meer ongevallen in de file te voorkomen - En mensen met een kwetsbare achtergrond vinden moeilijk de weg naar de universiteit. De democratisering van het hoger onderwijs is mislukt, zegt rector Luc De Schepper bij de start van het academiejaar