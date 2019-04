Weerman Michel Nulens exposeert fototentoonstelling

Voor zijn tentoonstelling 'A throwback to ancient times, it is no coincidence' schilderde Peltenaar Gideon Kiefer voor het eerst in olieverf. Hij transformeert zo van een volbloed tekenaar naar een debuterend schilder. En hij doet dat met glans. Zijn inspiratie haalt hij uit zijn herinneringen. En dat zijn details uit kunstboeken van zijn grootvader. Hij combineert zijn herinneringen met oude meesters. De expo is te zien bij galerie Geukens & De Vil in Knokke.