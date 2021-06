De eerste hittegolf in Limburg is een feit. Het is meteen ook de vroegste hittegolf in onze provincie ooit. "En het zal hoogstwaarschijnlijk niet de laatste zijn deze zomer," zegt TVL-weerman Ron Cornelissen. "Het klimaat is helemaal ontregeld. Door de klimaatopwarming zullen we de komende decennia steeds meer extremen krijgen. Zoals in mei: te koud. En nu: te warm." Na drie dagen temperaturen boven de dertig graden, is de eerste hittegolf van de zomer een feit. Ook de komende dagen blijft het nog warm. De hittegolf zal nog tot het weekend duren, met temperaturen boven de 27 graden. Zaterdag blijft het meestal droog, zondag mogen we onweersbuien verwachten. Maandag halen we nog 25 graden, maar vanaf dinsdag gaat de temperatuur naar beneden. De rest van de week zal het rond de 20 graden worden, met zon en af en toe een bui.