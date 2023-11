En we blijven bij de wolf want het Agentschap Natuur en Bos hoopt dat de erkenning van Bosland als Nationaal Park het draagvlak voor de wolf in Limburg zal vergroten. Er komen extra middelen vrij en via samenwerkingen met nieuwe partners moeten de positieve punten van de aanwezigheid van de wolven in Limburg in de verf gezet worden. Er wordt niet enkel geïnvesteerd in de natuur, Bosland moet ook een toeristische hefboom worden voor de regio Noord-Limburg. De plannen werden vandaag nog eens extra in de verf gezet, Zuhal Demir overhandigde officieel het label Nationaal Park aan de uitkijktoren in Lommel.