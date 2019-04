Weertenaar ligt urenlang in het water op de grens met Bocholt

In Bilzen gaat vandaag Buurtpreventie24, de eerste Vlaamse app voor buurtpreventie, in gebruik. De Bilzenaren kunnen de app gratis downloaden en installeren op hun smartphone. De applicatie –ontwikkeld door het Bilzers bedrijf Vigilamus - is een alternatief voor de huidige Whatsapp-groepen die momenteel in heel wat gemeenten gebruikt worden. Via deze app kan de stad zelf pushberichten sturen als zich een noodsituatie voordoet in een bepaalde wijk of buurt. Hierdoor kunnen zij de inwoners waarschuwen en informatie verstrekken die hun veiligheid ten goede komt. Wij konden de app in januari al eens zien: