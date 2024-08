- Met een temperatuur rond de 28 graden was het genieten voor vele Limburgers vandaag. Ook toeristen trokken naar Limburg, naar Gingelom bijvoorbeeld voor een ontbijt tussen het fruit. Anderen zochten dan weer de verkoeling van het water op.- Wordt een bezoekje aan de kermis te duur? Wij trokken naar de Hasseltse Banneuxwijk voor de jaarlijkse kermis.- In Parijs, maar ook in Pelt, was het aftellen naar de individuele races in het kajak. Lize Broeckx, Hermien & Artuur Peters, gingen vanmiddag op zoek naar Olympisch eremetaal. Wij volgden het in de Neerpeltse Watersportclub.- We spraken met Matthew en Jayden Hodge, de zonen van voormalig basketballer Odell Hodge. De broers zijn voor hun prille basketbalcarrière verhuisd naar de Verenigde Staten. Ze leggen uit waar ze staan en waar ze van dromen.- En in Lommel stond vandaag het tributefestival Pinopop op het programma. 8000 festivalgangers kwamen kijken naar tal van coverbands. Het werd een recordeditie.