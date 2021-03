Wegdek E314 in Genk wordt dit weekend vernieuwd

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert komend weekend asfaltwerken uit op de E314 in de richting van Leuven, ter hoogte van het complex 32 Genk-Oost. Het verkeer zal er tijdelijk over één rijstrook moeten rijden op de snelweg. De op- en afrit blijft er van vrijdagavond tot zaterdagmiddag afgesloten.

In een werkzone ter hoogte van het complex 32 Genk-Oost wordt in de rijrichting Lummen het asfalt van de rechtse rijstrook vernieuwd over een afstand van zo’n 2,5 kilometer. Het oude wegdek wordt afgefreesd en vervangen door een nieuwe toplaag. In de rijrichting Nederland wordt er niet gewerkt.

Tijdelijk verkeershinder

De werken worden uitgevoerd vanaf vrijdagavond 26 maart om 20u tot zaterdagmiddag 27 maart om 12u. Het verkeer zal ter hoogte van de werfzone enkele kilometers over één rijstrook moeten rijden, komende vanuit Maasmechelen. De op- en afrit Genk-Oost in de rijrichting Lummen is afgesloten tijdens deze werken. Er wordt een omleiding aangegeven van en naar het eerstvolgende complex 31 Genk-Centrum via de omliggende gewestwegen.