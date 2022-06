* Het parket laat het rijbewijs intrekken van 585 hardleerse automobilisten voor het gebruik van hun gsm achter het stuur. Ze moeten voor de rechter verschijnen en riskeren zware boetes tot 4.000 euro. Er komen nog meer acties, waarschuwt het gerecht. * Nu de coronacijfers overal stijgen en de grote vakantie voor de deur staat, is het vooral voor tachtigplussers aangewezen om de tweede boosterprik te gaan halen. * Europarlementslid Hilde Vautmans wil dat er in de strijd tegen kinderporno een verbod komt op de verspreiding van handboeken voor pedofielen via het internet.* Het verdwijnen van de diesel- en benzinemotoren in auto's tegen 2035 betekent de doodsteek voor de lokale garagist, aldus autojournalist Urbain Vandormael. * En de weggeefwinkel in Houthalen moet plaatsruimen voor de Noord-Zuid. De vzw, die arme gezinnen helpt, zit in zak en as.