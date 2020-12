Politie CARMA heeft een 50-jarige man uit Houthalen-Helchteren gearresteerd naar aanleiding van een winkeldiefstal in Oudsbergen. De vijftiger wordt verdacht van minstens 14 winkeldiefstallen in Houthalen-Helchteren, Genk, Oudsbergen, Peer, Lommel, Zonhoven en Diepenbeek. De man had het vooral gemunt op tabak en voeding, waaronder pistachenootjes. De diefstallen vonden hoofdzakelijk plaats tussen juli en december. De vijftiger ging steeds aan de haal met tabak, sigaretten en voeding. In meerdere warenhuizen stond hij bekend als de ‘pistachedief’ omdat hij er telkens nootjes ontvreemdde. De man werd eind november een eerste keer gearresteerd en verhoord na een winkeldiefstal in Helchteren. Begin december liep hij in Meeuwen opnieuw tegen de lamp bij het stelen van sigaretten.Politie CARMA arresteerde de man eerder deze week in zijn verblijfplaats in Houthalen-Helchteren. Door onderzoek kon de man in verband gebracht worden met 14 diefstallen in meerdere gemeenten. Hij werd aangehouden door de onderzoeksrechter.