Wellen is thuisvoordeel in de beker kwijt en moet plots zonder supporters naar Moeskroen

Hammenaar Tim Celen heeft ons land vannacht een nieuwe medaille bezorgd op de Paralympische Spelen in Tokyo. Celen pakte na brons in de tijdrit nu zilver in de wegrit. Het is de dertiende medaille al voor ons land. Celen ging naar Tokyo voor het goud en was dus toch een klein beetje ontgoocheld. Over drie jaar gaat hij vol voor goud in Parijs.