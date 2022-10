Wenkt nieuwe titel voor Genk na indrukwekkende reeks en zege op Antwerp?

door Tom Kums

Is Racing Genk opnieuw aan een kampioenenjaar bezig? Na de straffe 37 op 42 en de winst in de topper op Antwerp, beginnen de supporters al te dromen van een vijfde landstitel. Spelers en trainer proberen de druk nog af te houden, maar feit is dat Genk opnieuw aan een grand cru-jaar bezig is. Dat is ook duidelijk voor Jos Daerden. De Tongenaar was assistent-coach van Sef Vergoossen en Philippe Clement toen zij Genk naar de landstitel leidden. Hij ziet parallellen tussen de toenmalige kampioenenmakers en de huidige trainer, Wouter Vrancken.