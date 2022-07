En we eindigen met de TVL-Vertellingen in Hechtel-Eksel waar de West-Vlaamse Han Solo neerstreek. Het goeie weer bracht veel volk op de been, maar ook de komiek zelf. Want vorig jaar was hij voor vele Limburgers nog een nobele onbekende. Maar na een bijzonder gesmaakte passage in Borgloon werden er veel zieltjes gewonnen.