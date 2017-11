Werd gestorven dakloze in Hasselt aan zijn lot overgelaten?

*In Hasselt is er veel te doen over een overleden dakloze. Is Jurgen, een man van 36, gestorven omdat hij aan zijn lot werd overgelaten? Het OCMW ontkent dat formeel. *Bree wijzigt de verkeerssituatie in het centrum grondig. En dat zorgt voor verwarring. Op de Kleine Ring en in het Centrum wordt zowat overal de eenrichting ingevoerd. *De vergeten spookbrug over het Albertkanaal in Oostham wordt binnenkort - na 40 jaar - eindelijk in gebruik genomen. *Een kleuteronderwijzeres uit Beringen schrijft een open brief aan de ministers De Block en Crevits. *En de 11-jarige Hanne beleefde de dag van haar leven. Ze mocht signeren op de boekenbeurs in Antwerpen.