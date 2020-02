Wereldprimeur: In Houthalen en Bree kan je aangifte doen bij een virtuele politie-inspecteur

Politie Carma gaat op maandag 2 maart van start met het virtueel loket, om op afstand aangiftes en klachten van burgers te noteren. De eerste virtuele loketten zullen maandag openen in Houthalen-Helchteren en in Bree. In een volgende fase zijn de andere zes Carma-gemeenten aan de beurt. In totaal zullen er tien loketten worden ingericht in acht gemeenten. In het virtueel loket kunnen burgers via een hologram live contact leggen met een politieagent in het commissariaat van Houthalen. Op deze manier is de politie 24 op 7 beschikbaar tot in de kleinste uithoeken van de politiezone. Later volgt meer in het TVL Nieuws.