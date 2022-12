Wereldprimeur: Limburgse ondernemers maken bouwblokken met CO2

door anystreamtvl anystreamtvl

Bouwmaterialenproducent Masterbloc in Maasmechelen is het eerste bedrijf ter wereld dat op industriële schaal klimaatnegatieve bouwblokken produceert. Dat doen ze door CO2 te gebruiken in plaats van cement. Het bedrijf hanteert hiervoor de carbonatatietechniek van het Genkse recyclagebedrijf Orbix. In haar klimaatkamer maakt Masterbloc dagelijks 70 ton klimaatnegatieve bouwblokken. Zo maken ze de weg vrij naar een kliaatvriendelijkere bouwsector.