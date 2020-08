Op dit moment zijn er ruim 5.000 studenten aan de slag in de land- en tuinbouw om te helpen bij de jaarlijkse fruitpluk, dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits gezegd tijdens de jaarlijkse zomerstage van Boerenbond. Andere jaren zijn dat slechts zo’n 2.000 tot 3.000 studenten. Vlaams minister Hilde Crevits riep eerder deze maand op om als student te helpen bij onze land- en tuinbouwers en die oproep werpt nu duidelijk zijn vruchten af. Op de website helpdeoogst.be staan momenteel nog ruim 150 oproepen van land- en tuinbouwers om te komen helpen. De voorbije maanden werden meer dan 8 op de 10 van die vacatures ook snel ingevuld. StudentenjobDe fruitpluk stelt vooral heel wat mensen te werk in de periode tussen half augustus en eind september. De perfecte periode voor jobstudenten gezien deze periode nog net voor de start van het academiejaar valt. Via de campagne ‘blijf in beweging’ roept VDAB studenten én tijdelijk werklozen op om zich aan te melden voor een job in de fruitpluk. Studenten worden aangetrokken via de website helpdeoogst.be en via een sociale media campagne. Met getuigenissen van enthousiaste jobstudenten trekken we de aandacht van diegene die nog op zoek zijn naar een last-minute studentenjob. Nog 156 oproepenDe website helpdeoogst.be werd in de maand augustus meer dan 7.000 keer bezocht. Momenteel staan er meer dan 156 oproepen, met telkens meerdere jobs, open voor wie wil werken in de oogst en toonden meer dan 3.500 kandidaten interesse in de vacatures. In juli 2020 werden 725 vacatures aangemeld. Een opmerkelijke stijging tegenover juni 2020 met 510 vacatures. Een hoog percentage van die vacatures wordt ook effectief ingevuld: het gaat om zo’n 81%. Tot 130 dagen werkenAls student kan je net als elke werkzoekende solliciteren voor alle vacatures in de land- en tuinbouw, ook al zijn ze niet specifiek gemeld als studentenjob. Net als de seizoenarbeiders, werken de studenten met een plukkaart. Sinds dit jaar worden de plukkaarten sneller afgeleverd en werd het intussen mogelijk gemaakt om 130 dagen aan de slag te gaan met de plukkaart in plaats van 60 dagen. "Onbekende fruitsoort leren kennen""De stap om te helpen bij het oogsten van kiwibessen was als studente biowetenschappen tuinbouwkunde niet groot. Maar het was zo leuk dat ik het iedereen zou aanraden. Ik leerde een nog vrij onbekende fruitsoort kennen, kreeg een mooie verloning én kwam terecht in een zeer aangename werkomgeving waarin niemand vies was van mopjes en toffe conversaties. Een ervaring die mij zeker zal bijblijven!" vertelt studente Aya (23 jaar). "Werklozen en studenten moeten fruitpluk redden""Voor de fruittelers is het momenteel moeilijk voldoende hulp te vinden voor de fruitpluk. Met VDAB lanceerden we daarom al in het voorjaar de website helpdeoogst.be en we maakten het ook mogelijk dat tijdelijk werklozen kunnen bijspringen bij een landbouwer. Maar ook voor studenten is het nu een uitgelezen kans om nog last-minute een vakantiejob te doen bij onze fruittelers. Daarom lanceren we met VDAB een campagne om zoveel mogelijk studenten aan te trekken voor een tijdelijke vakantiejob. De interesse is alvast groot. Momenteel zijn er al tussen de 5000 en 7000 studenten aan de slag in de pluk, terwijl er in een normaal jaar slechts 3000 studenten helpen in de land- en tuinbouwsector," zegt Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits.