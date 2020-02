Wereldster Nick Cave maakt onbewust reclame voor Hasseltse muziekwinkel

Bram Vanhove uit Diepenbeek gaat een opmerkelijke wereldreis maken. De 23-jarige Diepenbekenaar zegt eind maart zijn job op als IT'er en gaat met een 40 jaar oude Ford Transit naar India rijden. Of dat is althans de bedoeling, want Bram wil zichzelf niet teveel vastpinnen op zijn eindbestemming. De reis op zich en het ontmoeten van mensen uit andere culturen is de belangrijkste reden van zijn roadtrip.