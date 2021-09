Wereldsterren Messi, Mbappe en Neymar geraken niet voorbij Limburgse klasbakken Vanaken en Mignolet

Club Brugge heeft gisteren het goede voorbeeld gegeven met dat straffe punt tegen PSG. Het werkt straks misschien wel inspirerend voor Racing Genk. "Bij Genk zullen ze niet tevreden zijn met één punt, ze willen hier absoluut winnen," zegt sportjournalist Niels Christiaens vanuit Wenen. "Rapid Wien is een club op de dool in eigen competitie. Deze ploeg is te pakken. Er is ook gewoon meer talent in de ploeg van Genk." 500 Genk-supporters zullen vanavond in de Allianz-arena de wedstrijd bijwonen. "De grote volksverhuis vanuit Genk zoals in pré-coronatijden, komt er niet. Dat heeft te maken met de late communicatie van UEFA richting club. In Genk gingen ze er van uit dat het niet mogelijk was, na het bericht van UEFA zijn ze in allerijl nog beginnen plannen," zegt Niels Christiaens. Uiteindelijk komen er vandaag nog 300 supporters aan via trein en vliegtuig. Een delegatie van 200 man, was gisteren al aanwezig.