Ook verplicht telewerken tot de kerstvakantie ligt opnieuw op tafel. Werkgeversorganisatie VKW is alvast geen voorstander van een algemene verplichting. Gewoonweg omdat dit niet in elk bedrijf mogelijk is. "We mogen niet vergeten dat we net uit een crisisperiode komen. Het zou nefast zijn om nu de economie weer te fnuiken tot de kerstvakantie", klinkt het. Ook heel wat werknemers zouden overigens niet staan te springen om opnieuw van thuis uit te werken.