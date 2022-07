Werken aan E314 in Boorsem lopen vertraging op door betonrot

Half augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer met de bouw van een fietstunnel langs de Bilzersteenweg (N730) in Tongeren. Dan zijn de nutsmaatschappijen klaar met hun werken. Omdat er naast de rijweg wordt gewerkt, zal gemotoriseerd verkeer in beide richtingen mogelijk zijn. Het fietspad zal ter hoogte van de Groenstraat onder de Bilzersteenweg doorlopen. “De fietstunnel gaat op deze locatie een veilige kruising vormen voor de fietssnelweg F79 Sint-Truiden – Tongeren”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). “De fietstunnel wordt langs de Bilzersteenweg gebouwd en ingeschoven tegen het einde van dit jaar. Volgend jaar kunnen fietsers op de Fruitspoorroute dan de Bilzersteenweg veilig kruisen onder de gewestweg door. Daarnaast wordt ook het wegdek van de Bilzersteenweg over een afstand van zo’n 200 meter vernieuwd: tussen de Driekruisenweg en de Driekruisenstraat.” Opnieuw verkeer in twee richtingen Tijdens de eerste twee weken van augustus geldt er opnieuw tijdelijk éénrichtingsverkeer, tijdens de laatste werken van de nutsmaatschappijen. De verkeerssituatie voor het gemotoriseerd verkeer en het openbaar vervoer wijzigt half augustus. Vanaf dan zal het verkeer opnieuw in beide richtingen op de Bilzersteenweg kunnen passeren. Ook de omleiding voor zwaar verkeer vervalt. AWV zal voornamelijk langs de steenweg aan de nieuwe fietstunnel werken. Die wordt aan de westzijde gebouwd, en in het najaar ingeschoven. De fietsomleiding van de Fruitspoorroute blijft wel gelden. Opruiming historisch stort Aan de oostzijde van de Bilzersteenweg werd een historisch stort aangetroffen met asbestresten. Het gaat om hechtgebonden asbestmaterialen in de bermen van de oude spoorwegbedding van het fruitspoor. Deze worden waarschijnlijk eind augustus opgeruimd door een gespecialiseerde firma. De zone werd afgeschermd met hekken. Er is op dit moment geen gevaar voor de omgeving. Werken tot voorjaar 2023 Het inschuiven van de fietstunnel zal in de loop van december 2022 gebeuren, vermoedelijk tijdens een weekend waarbij de gewestweg wordt afgesloten. Zo wordt de verkeersimpact beperkt. Daarna volgt nog de afwerking van de wegenis op de Bilzersteenweg, tussen de Driekruisenweg en de Driekruisenstraat, tot in het voorjaar 2023.