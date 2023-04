- De NMBS zet in Limburg extra veiligheidsmensen in om de toenemende agressie op treinen en in stations een halt toe te roepen. Vorig jaar waren er in heel het land 2.000 meldingen van geweld.- De uitbetaling van subsidies voor een omheining die dieren beschermt tegen de wolven, laat op zich wachten. Burgemeester Marco Goossens van Oudsbergen dringt erop aan om ook de capaciteit van het Wolf Fencingteam te verhogen.- Wolvin Noëlla is opnieuw zwanger. De welpen worden naar verwachting geboren tussen 20 en 30 april.- Elektrische auto's zullen niet doorbreken als de overheid geen voordelen geeft aan particuliere klanten. Nu zijn 9 op 10 elektrische wagens bedrijfswagens.- En we blikken vooruit op de Ster van Zuid-Limburg. De wegpolitie verkent nog een laatste keer het parcours van de wielerwedstrijd voor junioren uit binnen- en buitenland.