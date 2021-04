Door de coronacrisis is er een schaarste aan fietsonderdelen en dat zorgt voor lange wachttijden bij de fietshandelaars. De vraag naar fietsen is met 50% gestegen. Tegelijkertijd zijn onderdelen moeilijk leverbaar door de coronabeperkingen. Die combinatie zorgt voor wachttijden van een half jaar of langer. Ook in fietsenwinkel M-bike in Houthalen is de voorraad al bijna op.