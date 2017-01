Werkneemster Group Machiels rijdt vrouw dood in Chili

De politie Limburg Regio Hoofdstad, de steden Halen en Herk-de-Stad en de gemeente Lummen willen vrijwilligers inzetten aan het Schulensmeer om er mogelijke overlastproblemen aan te pakken. "Om de rust aan het meer te kunnen waarborgen, is het belangrijk dat we kort op de bal spelen bij eventuele overlastproblemen," zegt Bart Gruyters, burgemeester van Herk-de-Stad. "Daarom willen we vrijwilligers inzetten om de naleving van het GAS-reglement in de omgeving te controleren." "De bedoeling is dat de vrijwilligers eventuele overlastproblemen vaststellen en overtreders hierop aanspreken," vult Luc Wouters, burgemeester van Lummen, aan. "Zij zullen tevens een aanspreekpunt zijn voor bezoekers, de steden en gemeente en de politie." De vrijwilligers kunnen zelf geen processen-verbaal opstellen of boetes uitschrijven. Ze hebben vooral een preventieve en signalerende functie. Het is belangrijk dat de vrijwilligers over voldoende kennis beschikken wanneer zij op pad gaan. "Daarom geven wij vanuit de politie Limburg Regio Hoofdstad een opleiding aan de vrijwilligers en begeleiden we hen," zegt korpschef Philip Pirard. Daarvoor werd er binnen de politiezone een coördinator aangesteld. De vrijwilligers moeten echter wel voldoen aan enkele voorwaarden. "Op de website van de politie Limburg Regio Hoofdstad vinden geïnteresseerden meer informatie over het takenpakket en de voorwaarden," aldus Erik Van Roelen, burgemeester van Halen.