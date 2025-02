Werknemers Bandag Dilsen-Stokkem voeren voor tweede dag op rij actie tegen aangekondigde ontslagen

De ontsluiting van het Kristalpark III in Lommel via het water is een belangrijke stap in de richting van duurzamer transport. Vandaag startte De Vlaamse Waterweg met baggerwerken aan het Kanaal naar Beverlo, waardoor bedrijven in Noord-Limburg straks vlotter en duurzamer kunnen overschakelen op binnenvaart. Dit verlaagt de verkeersdruk, vermindert CO2-uitstoot en versterkt de regio als multimodaal knooppunt.De binnenvaart biedt een betrouwbaar en milieuvriendelijk alternatief voor wegtransport. Daarom investeert De Vlaamse Waterweg nv niet alleen in grote waterwegen, maar ook in de meer dan 400 kilometer kleinere waterwegen in Vlaanderen. Ze spelen een cruciale rol in de modal shift naar duurzamer transport en dragen bij aan de vermindering van zowel CO2-uitstoot als verkeersdruk.Het Kanaal naar Beverlo, een 15 kilometer lange aftakking van het Kanaal Bocholt-Herentals bij de ‘Blauwe Kei’ in Lommel, is een belangrijke schakel voor watergebonden industrieën. Met de realisatie van Port of Lommel wordt niet alleen de binnenvaart als logistieke schakel versterkt, maar krijgt Kristalpark III ook een extra boost als multimodaal knooppunt. Hierdoor wordt de regio Noord-Limburg aantrekkelijker voor bedrijven die inzetten op duurzame transportoplossingen.De eerste containerschepen worden in de lente van 2025 verwacht. “We zijn intussen in orde met alle vergunningen om containers te verschepen. Ook de infrastructuur op de loskade staat op punt”, besluit David Huybrechts. “Na de baggerwerken kunnen de boten veilig aanmeren. In de lente hopen we het anker hier te kunnen uitgooien."