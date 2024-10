Werknemers Bandag trekken naar Europese directie in Zaventem om sluiting aan te vechten

In Lummen kan je als klant helpen met de aankoop van zonnepanelen bij een lokale boer. Concreet kunnen particulieren in ruil voor waardebonnen een bedrijf helpen met de investering. Vleesschapenboerderij Sint-Annahof in Lummen is één van de bedrijven die mee stap in het project. Klanten investeren daar 250 euro en krijgen een waardebon van 300 euro in de plaats voor de aankoop van lokaal geteelt schapenvlees in de hoevewinkel.