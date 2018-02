Werknemers Carrefour protesteren tegen ontslagen

Bijna drieduizend mensen hebben al hun handtekening gezet onder de petitie om de Carrefour in shopping 1 in Genk open te houden. Het is dus duidelijk dat die winkel heel wat betekent voor velen mensen zegt de vakbond. Zij gaan de petitie over enkele weken overhandigen aan Hilde Decadt, directeur bij Carrefour België. Want de intentie van de directie blijft nog altijd dezelfde, Carrefour Genk gaat dicht.