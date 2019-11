Werknemers Punch Powertrain staken opnieuw

VDAB-directeur Tinne Lommelen zit bij ons in de studio. Bij de Jumbo in Pelt werken 70 personeelsleden en die waren niet gemakkelijk te vinden. Dat komt door de lage werkloosheid in het noorden van onze provincie. "In Limburg kennen we momenteel een werkloosheidspercentage van 6%", verklaart Lommelen. "En in Noord-Limburg bedraagt dat percentage zelfs maar 4,6." De meeste Noord-Limburgers hebben met andere woorden al een job. "Wanneer er dan 70 werknemers worden gezocht, dan is het niet gemakkelijk om deze vacatures in te vullen", besluit Lommelen.